Егор Титов: «Ростов» далеко не худший вариант для Селихова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил возможный переход экс-голкипера красно-белых Александра Селихова в «Ростов».

«Понятно, что это не топ-клуб, не «Спартак» или «Зенит». Но Ростов-на-Дону — красивый, футбольный город. Мне он всегда нравился, а местный клуб регулярно давал нам бой. Бывало, «Спартак» там даже проигрывал. Сегодня у «Ростова» великолепный тренерский штаб, правильные и грамотные руководители. Почему бы и нет? Да, перед «Ростовом» не стоит задачи занимать первые места, да и нет такой возможности. Но для Селихова это далеко не худший вариант», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.