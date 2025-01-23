Валерий Овчинников: в «Зените» началась лёгкая паника по чемпионству в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Овчинников считает, что «Зенит» готов потратить любые деньги, чтобы выиграть РПЛ в этом сезоне. После 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.

«Что касается перехода Луиса Энрике в «Зенит», у богатых свои причуды. Мне кажется, что в «Зените» началась лёгкая паника, связанная с чемпионством в РПЛ. «Краснодар», «Спартак» и другие клубы подпёрли питерцев. Поэтому для «Зенита» сейчас разговор не идёт о деньгах, ведь это не их деньги. Если бы клуб платил из своего кармана, это было бы другое дело. «Зенит» будет покупать хороших футболистов за большие деньги, чтобы любой ценой выиграть чемпионство», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.