Агент Батракова раскрыл детали о переговорах по новому контракту игрока с «Локомотивом»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Так, по словам Кузьмичёва, сторона игрока договаривается с железнодорожниками о включении в новое соглашение пункта о выкупе для европейских клубов.

— В новом контракте будет прописана сумма выкупа?

— Да, мы проговариваем этот пункт.

— Она будет только для европейских клубов? Или российских тоже?

— Сумма выкупа будет только для ведущих европейских чемпионатов, топ-5.

— Новый контракт подразумевает повышение зарплаты Батракову, которая будет соответствовать его нынешнему статусу?

— Конечно. Контракт — это большой документ, который затрагивает все пункты. В том числе и зарплату, — приводит слова Кузьмичёва Sport24.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» располагается на пятой строчке.