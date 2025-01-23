Защитник «Зенита» Эракович: пиво или кола? Пиво!

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович признался, что не является любителем алкоголя. При этом, делая выбор между колой и пивом, серб выбрал слабоалкогольный напиток. По словам Эраковича, он может позволить себе алкоголь только во время отпуска.

— Скажу не потому, что это интервью, а потому, что это правда — я не любитель алкоголя. Иногда в отпуске могу немного расслабиться, но во время чемпионата никогда не пью алкогольные напитки.

— Что выберете для восстановления — пиво или колу?

— Больше люблю колу, но после игры я бы лучше выпил пива.

— А на отдыхе?

— Тоже пиво! (смеётся), — приводит слова Эраковича пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Эракович сыграл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах. На счету сербского защитника две результативные передачи. Текущий контракт Страхини с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Ранее он выступал за «Црвену Звезду».