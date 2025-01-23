Шикунов — о Венделе: даже бразильцы из «Реала» и «Барселоны» хотят вернуться домой

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном уходе бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

«Клаудиньо — футболист серьёзного уровня. Но для «Зенита» хорошо, что Вендел останется в команде до лета. Вендел более полезен, чем Клаудиньо. В клубе есть Глушенков, который справится на позиции Клаудиньо. Теперь «Зениту» нужно будет искать замену Венделу. Он столько лет отдал клубу, но уже устал и насытился, поэтому хочет назад в Бразилию. Бразильцы — домашние футболисты, которые всегда возвращаются на родину, даже из «Реала» и «Барселоны». Там им комфортнее», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.