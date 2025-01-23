Александр Шикунов считает что «Ростову» нужен Селихов

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном переходе голкипера Александра Селихова в «Ростов». Ранее «Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём.

«Уже «Ростов» будет принимать решение, нужен ли команде Селихов. Кафанов — серьёзный тренер вратарей. Если появляются слухи про «Ростов», значит, Саша им нужен, ведь у команды есть шероховатости на этой позиции. В принципе, все мы их увидели в первой части РПЛ», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль».