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Семшов считает, что «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ по итогам этого сезона

Семшов считает, что «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ по итогам этого сезона
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов полагает, что самарские «Крылья Советов» не вылетят из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Крылья» занимают 10-е место в турнирной таблице, опережая «Химки», которые идут в зоне переходных матчей, на два очка.

«Им нужно не оказаться в последней четвёрке, чтобы точно не вылететь. Хотя я не думаю, что «Крылья» там окажутся. По составу и по игре они не худшие в лиге. Наверное, скандалы и проблемы сказались на некоторых результатах. Где‑то им ещё могло не повезти», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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