Титов оценил перспективы Зобнина как последнего чемпиона 2017 года в составе «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил перспективы полузащитника Романа Зобнина выступать в составе красно-белых. В 2017 году Зобнин стал чемпионом России, играя за «Спартак».

— Какие качества позволили Зобнину остаться «последним из могикан»?

— Понятно, почему Зобнина всё устраивает — приятно и почётно находиться в самой популярной команде страны. Но и персона Романа устраивала всех — руководителей, тренеров. О таком игроке, готовом закрыть несколько позиций, можно только мечтать. Я бы никогда не подумал, что Зобнин способен играть правого защитника, а он одно время туда выходил. Было видно, что это не его позиция, и тем не менее Зобнин молча играл. Человек, закрывающий четыре-пять позиций, — бриллиант для тренера. Роман очень исполнительный футболист!

Но вот травмы… Доказано, что каждый разрыв «крестов» процентов на 10 снижает потенциал игрока. А у Зобнина их было целых два. Пока лечишься, восстанавливаешься, конкуренты занимают место, на котором, казалось, ты бесспорно будешь играть. Но увы. Поэтому я ему пожелаю только одного — терпения. В этом случае шансы у него будут.

Пока же он даже на замену редко выходит. Конечно, Рома заслуживает большего. 30-31 год — это возраст, когда надо играть. Тем более это же не вратарь, который до 40 лет может выступать в Премьер-Лиге, как Филимонов в Туле. Надо определяться со своей судьбой. Я уверен, что и у Ромы контракт в «Спартаке» хороший, но тут тоже, как мне кажется, вопрос уже не про деньги. Моё принципиальное мнение: если ты футболист, то должен играть. Для меня даже сегодня каждый выход на поле — кайф! Понятно, что в нашем возрасте большого футбола вроде ретроматчей уже немного, но тем не менее хочется играть, заниматься любимым делом. Профессиональный спортсмен для этого и тренируется. Но, повторяюсь, если Рома потерпит, у него и в «Спартаке» ещё будет шанс, — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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