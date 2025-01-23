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«Сантос» планирует объявить о переходе Неймара до конца января — Ge.Globo

«Сантос» планирует объявить о переходе Неймара до конца января — Ge.Globo
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«Сантос» намерен объявить о подписании контракта с 32-летним нападающим Неймаром до конца нынешнего января, о чём сообщает Ge.Globo. На текущий момент футболист является игроком «Аль-Хиляля».

По информации источника, бразильский клуб уже обговорил со своим экипировщиком необходимость подготовить значительное количество футболок с фамилией Неймара. Кроме того, руководство «Сантоса» работает над привлечением новых спонсоров под приход звёздного игрока.

Подчёркивается, что трудовое соглашение бразильского клуба с Неймаром будет рассчитано до июня 2026 года. Для того, чтобы стать футболистом «Сантоса», нападающему нужно расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем». Однако саудовский клуб хочет, чтобы Неймар отказался от $ 65 млн, причитающихся ему по контракту, рассчитанному до лета 2025 года.

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