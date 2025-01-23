Владимир Гранат: парадокс, что в «Спартаке» остаётся Довбня, но уходит Селихов

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о голкипере Александре Селихове, который накануне покинул красно-белых.

«Селихов не такой старый вратарь. Парадокс, что в «Спартаке» остаётся Довбня, но уходит Селихов. Саша многое сделал для клуба, находится в хорошей форме, он моложе. Если считать, что уход из «Спартака» — прерогатива Саши, это логично. У него тот возраст, когда ему нужно постоянно играть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Селихов присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Ранее россиянин выступал за «Амкар». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 встреч.