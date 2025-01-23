Игрок «Оренбурга» Марин: Слишкович — профессионал высокого уровня, мы ему доверяем

Нападающий «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что изменилось с приходом в команду нового главного тренера Владимира Слишковича.

«Это наши первые сборы со Слишковичем, до этого наша работа на сборах отличалась. Мы все понимаем серьёзность ситуации и должны в хорошей форме подойти к возобновлению чемпионата. Слишкович — профессионал высокого уровня, мы ему полностью доверяем и готовы выполнять всё, что он говорит.

Первое, что он сделал, — наладил дисциплину, и команда чётко следует его указаниям. Ещё один важный момент, над которым начал работать Владимир, — наше физическое состояние. Статистика не врёт, в первой части чемпионата мы очень много пропускали в концовке, постепенно уставая к концу матча. С этим надо что‑то делать. И мы сейчас работаем в этом направлении. Работы очень много, но нам надо подойти максимально подготовленными к возобновлению чемпионата. Пока у нас есть все шансы на то, чтобы сохранить прописку в РПЛ. И пока они есть, мы будем бороться», — сказал Марин в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» по итогам осенней части сезона набрал восемь очков в 18 матчах РПЛ и занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице. Отставание «газовиков» от находящегося на 15-м месте «Ахмата» составляет пять очков, от зоны стыковых матчей — шесть.