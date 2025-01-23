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«Ювентус» объявил о переходе Рандаля Коло Муани из «ПСЖ» на правах аренды

«Ювентус» объявил о переходе Рандаля Коло Муани из «ПСЖ» на правах аренды
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«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о переходе французского нападающего Рандаля Коло Муани из «ПСЖ» на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2025 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сделка по аренде Коло Муани не включает в себя опцию выкупа для туринского клуба.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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