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Титов: желаю Джикии ещё заявить о себе и вернуться в сборную. В 31 год играть и играть!

Титов: желаю Джикии ещё заявить о себе и вернуться в сборную. В 31 год играть и играть!
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о карьерных перспективах защитника Георгия Джикии, на текущий момент выступающего в «Химках».

«То, что я сказал насчёт вратарей, в некоторой степени справедливо и в отношении защитников. У меня сразу перед глазами всплывает пример Бородюка. Все помнят его нападающим, а в Самаре в 2000-м он заканчивал либеро! Человек с таким опытом и мастерством очень гармонично вписался в защиту «Крыльев Советов». Да, позиции заднего защитника в футболе не осталось, но играть в обороне можно и нужно долго. Тем более у Джикии такой огромный опыт. Понятно, что за последний год его позиции в медиа немножко ослабли. Когда ты не играешь, а сидишь на лавочке, время потихоньку уходит. Но мне очень понравилось, как Джикия, стиснув зубы, отыграл эти полгода в «Химках», и отыграл здорово. Причём и команду я не могу назвать аутсайдером.

Пожелаю Джикии ещё заявить о себе и вернуться в сборную. Мне бы этого очень хотелось. 31 год — не тот возраст, когда можно сказать, что карьера — всё. Ещё играть и играть!» — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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