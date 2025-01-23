Гленн Бейл — об отъезде Мендеса: возможно, у Виктора есть уважительная причина

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос, удивился ли он поведению полузащитника Виктора Мендеса, который не вернулся в самарскую команду после зимних сборов.

«Дело в том, что я не знаю, как обстоит ситуация. Мы с ним об этом не общались. Мне сложно что-то комментировать. Я надеюсь, что Виктор всё же вернётся в «Крылья Советов», потому что он хороший футболист и он нам нужен. Посмотрим, что произойдёт дальше.

Поговорит ли команда с ним по душам, если он вернётся? Не знаю, у него же может быть уважительная причина. Сперва нужно всё узнать. Но если он считает, что нужно остаться дома, это его решение. Лично я судить его не могу», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

В среду, 22 января, чилийский «Коло-Коло» объявил о переходе Мендеса из московского ЦСКА. При этом первую половину сезона-2024/2025 25-летний футболист провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды. Он сыграл 13 матчей за самарский клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Ранее было объявлено, что Виктор Мендес не вернулся из отпуска в расположение самарского клуба без объяснения причин.

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