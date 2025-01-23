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Гранат: очень грустно, что с чемпионского сезона в «Спартаке» остался только Зобнин

Гранат: очень грустно, что с чемпионского сезона в «Спартаке» остался только Зобнин
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат пожалел, что из чемпионского сезона красно-белых в составе остался только полузащитник команды Роман Зобнин.

«Очень грустно, что с чемпионского сезона в «Спартаке» остался только Зобнин. У красно-белых была не такая взрослая команда, когда они выигрывали чемпионат России. А за такой короткий промежуток времени в «Спартаке» остался только один чемпион. К сожалению, для команды это произошло слишком скоротечно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

30-летний Роман Зобнин выступает в «Спартаке» с 2016 года. В 2017 году полузащитник стал чемпионом России в составе красно-белых. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» истекает в июне 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 3,5 млн.

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