«Зенит» есть «Зенит», «Газпром» всегда первый». Егор Титов — о трансфере Луиса Энрике

Известный российский экс-футболист Егор Титов высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике и отметил, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел ещё поможет своей команде, несмотря на его переход в «Ботафого» по окончании сезона.

— «Зенит» уже взял 35-миллионного Энрике. Очень не хочется упускать золото в юбилейный год?

— Ну понятно, «Зенит» есть «Зенит». «Газпром» всегда первый. Но они же не покупают игрока за 35 миллионов. Это, как я понимаю, обмен с доплатой на Вендела и Артура. При этой схеме Артур уходит уже сейчас, Вендел ещё весной поможет «Зениту».

— Поможет ли в «чемоданном» настроении — вот в чём вопрос?

— Я думаю, настроение у него, наоборот, будет приподнятым. Любой бразилец скучает по дому, и я уверен, что Вендел в этом плане не отличается от земляков. Он точно так же тоскует на чужбине по родственникам, кухне, теплу. Но отработать сборы, а потом три месяца весны — не проблема для такого профессионала, каким является Вендел. У меня сомнений в этом нет. «Зениту» он ещё поможет, — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В сезоне-2024 вингер провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.