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Гленн Бейл: Осинькин ожидал от себя больше, как и игроки «Крыльев Советов» от себя

Гленн Бейл: Осинькин ожидал от себя больше, как и игроки «Крыльев Советов» от себя
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает, что информация о возможной отставке главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина стала появляться из-за давления на команду.

— По ходу сезона был момент, когда шли разговоры об уходе Игоря Осинькина. Запомнились кадры с его речью перед командой буквально со слезами на глазах. Что чувствовали в тот момент?
— Всё дело в давлении. Когда у тебя негативные результаты, всегда непросто. Осинькин тоже рассчитывал, что мы наберём больше очков. Он ожидал больше от себя, как и мы — от себя. Но так или иначе, мы смогли справиться с этим давлением, — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 18 очков и на текущий момент занимают 10-е место. В 1-м туре после возобновления РПЛ самарская команда встретится с «Краснодаром». Игра состоится 1 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне Бейл принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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