Егор Титов: «Спартак» однозначно будет бороться за золото

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выразил мнение, что красно-белые однозначно будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Он отметил, что для реализации этой цели «Спартаку» необходимо усиление.

«Нет, усиление необходимо. Тем более мы сейчас говорим о чемпионстве. Три команды реально будут претендовать на титул. И самый интересный матч нас ждёт уже в третьем весеннем туре: «Спартак» — «Зенит». «Спартак» однозначно будет бороться за золото. Я думаю, и сами футболисты будут рады, если в межсезонье клуб усилит одну-две позиции», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).