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«Акрон» и «Родина» сыграли вничью в контрольном матче

«Акрон» и «Родина» сыграли вничью в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «321 Спортс» в Абу-Даби (ОАЭ). Итоговый счёт — 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 января 2025, четверг. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 2
Родина
Москва, Россия
0:1 Концевой – 21'     0:2 Маркитесов – 23'     1:2 Дзюба – 33'     2:2 Бакаев – 79'    

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Родины» Артём Концевой. На 23-й минуте Дмитрий Маркитесов увеличил преимущество московской команды. На 33-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба сократил отставание своей команды. На 79-й минуте Солтмурад Бакаев сравнял счёт в игре.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Родина» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 24 очка за 21 игру. На первой строчке находится калининградская «Балтика» (45).

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