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Глушаков: от чемпионского состава в «Спартаке» остался только Зобнин, мы все не вечные

Глушаков: от чемпионского состава в «Спартаке» остался только Зобнин, мы все не вечные
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отметил сильные изменения в составе красно-белых по сравнению с сезоном-2016/2017, по итогам которого московский клуб стал чемпионом.

«Мы все не вечные и не железные. Да, состав чемпионского «Спартака» почти полностью поменялся — остался только Зобнин. Всё поменялось, но не результат. «Спартак» как с тех пор ничего не выигрывал, так и не выигрывает. Надеюсь, в этом году получится.

Из футболистов «Спартака» за всё это время выделю, конечно, Промеса. Ушёл, потом вернулся и всем запомнился. А про тех, кто играет в «Спартаке» сейчас, я не могу много говорить и петь им дифирамбы. Они играют по-разному: сегодня так, завтра – уже иначе», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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