Глушаков: Максименко может благодарить Селихова — с ним он стал игроком сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на новость о расторжении московским клубом контракта с вратарём Александром Селиховым, а также отметил положительное влияние 30-летнего футболиста на другого голкипера красно-белых Александра Максименко.

«Селихов и Максименко — два равноценных вратаря. Каждый из них хочет играть. Сашу можно понять, он хочет играть, прогрессировать, расти. А Максименко может благодарить Селихова. Конкурируя с ним, он вырос до основного вратаря «Спартака» и игрока сборной. Наверное, сейчас штаб делает ставку на него, но Селихов тоже хочет играть. Это футбольная жизнь», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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