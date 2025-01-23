Хулиан Альварес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
Аргентинский футболист оформил дубль в матче 7-го тура общего этапа турнира с «Байером», благодаря которому «матрасники» одержали победу со счётом 2:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Инкапье – 45+1' 1:1 Альварес – 52' 2:1 Альварес – 90'
Удаления: Барриос – 23' / Инкапье – 76'
В голосовании Альварес опередил вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора (два гола «Ред Булл Зальцбург»), нападающего «Барселоны» Рафинью (дубль «Бенфике») и форварда ПСВ Люка де Йонга (два гола «Црвене Звезде»).
После семи туров общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» набрал 15 очков и занимает пятое место.
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