Хулиан Альварес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Аргентинский футболист оформил дубль в матче 7-го тура общего этапа турнира с «Байером», благодаря которому «матрасники» одержали победу со счётом 2:1.

В голосовании Альварес опередил вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора (два гола «Ред Булл Зальцбург»), нападающего «Барселоны» Рафинью (дубль «Бенфике») и форварда ПСВ Люка де Йонга (два гола «Црвене Звезде»).

После семи туров общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» набрал 15 очков и занимает пятое место.

Материалы по теме Спорт и дружба. Главные итоги Российско-китайских игр

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: