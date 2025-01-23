Егор Титов: Ещенко — уже за 40, Глушакову, Комбаровым — по 38. Время летит неумолимо!

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о последней чемпионской команде красно-белых, которая победила в РПЛ в 2017 году.

«С 2017 года прошло уже достаточно — почти восемь лет. Это первое. Второе — в наших реалиях так долго играть одним составом невозможно. С этим тоже нужно смириться. Сейчас уже каждые два-три года идёт смена поколений, и это нормально. Не дело, когда раз в полгода из состава пропадает по пять человек, но точечные изменения — в порядке вещей. Кто-то выбывает по травмам, кто-то по возрасту уходит и так далее.

Я недавно задумался: вроде бы недавно у нас в «Спартаке» Андрюха Ещенко играл, а ему уже за 40, теперь с нами по ветеранам бегает. Глушакову, Комбаровым — по 38 — время летит неумолимо! Это естественный процесс. Другое дело — как расстаются. Для меня это болезненная тема — почему, вы и сами, наверное, знаете. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы с Сашкой Селиховым всё произошло порядочно и в удобном для всех формате», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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