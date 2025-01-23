Овчинников: легионеры — поросята сытые, вернутся в РПЛ, как закончатся деньги

Известный российский тренер Валерий Овчинников отреагировал на забастовки легионеров в некоторых клубах РПЛ.

«Зачем удивляться неприезду легионеров в расположение российских команд? Эти поросята сейчас сытые. Как только деньги закончатся, они появятся и будут рассказывать, как их мамы, папы, дедушки и остальные родственники болели. Что штрафы могут сделать иностранцам? Ну, отберут клубы часть зарплаты — и что?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее футболисты Виктор Мендес («Крылья Советов») и Бителло («Динамо») не вернулись из отпуска в расположения своих клубов.