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Овчинников: легионеры — поросята сытые, вернутся в РПЛ, как закончатся деньги

Овчинников: легионеры — поросята сытые, вернутся в РПЛ, как закончатся деньги
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Известный российский тренер Валерий Овчинников отреагировал на забастовки легионеров в некоторых клубах РПЛ.

«Зачем удивляться неприезду легионеров в расположение российских команд? Эти поросята сейчас сытые. Как только деньги закончатся, они появятся и будут рассказывать, как их мамы, папы, дедушки и остальные родственники болели. Что штрафы могут сделать иностранцам? Ну, отберут клубы часть зарплаты — и что?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее футболисты Виктор Мендес («Крылья Советов») и Бителло («Динамо») не вернулись из отпуска в расположения своих клубов.

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