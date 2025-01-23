Гленн Бейл: если Промес вернётся в Россию, то будет здесь одним из лучших

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопрос, нужно ли РПЛ, чтобы экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес вернулся в Россию.

— Если Квинси вернётся в Россию, будет здесь одним из лучших, в этом можно вообще не сомневаться. Думаю, его уровень выше уровня практически любого легионера в Премьер-Лиге. По крайней мере, так было раньше. Я не знаю, как он выглядит сейчас, потому что долго не играл. Но раньше Промес был на вершине.

— В России применительно к делу Промеса много говорят о том, что не стоит верить голландским судам. Стоит?

— У нас всегда говорят, что человек считается преступником только после вынесения приговора. А до того любой — свободный гражданин. Я бы придерживался такой формулировки, — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Нидерландский нападающий являлся игроком «Спартака» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Всего Промес провёл в Российской Премьер-Лиге 194 матча, забил 94 гола и сделал 46 результативных передач. В марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам – за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.

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