«Реал» стал самым высокодоходным клубом по итогам минувшего сезона — Deloitte

Мадридский «Реал» расположился на первой строчке в рейтинге самых доходных клубов мира по итогам сезона-2023/2024, о чём сообщает аудиторская компания Deloitte. «Сливочные» заработали € 1,046 млрд.

Подчёркивается, что ранее ни один клуб в истории не зарабатывал € 1 млрд и более в течение года.

Топ-10 клубов мира по доходам в минувшем сезоне:

«Реал» Мадрид - € 1,046 млрд. «Манчестер Сити» – € 837,8 млн. «ПСЖ» – € 805,9 млн. «Манчестер Юнайтед» – € 770,6 млн. «Бавария» – € 765,4 млн. «Барселона» – € 760,3 млн. «Арсенал» – € 716,5 млн. «Ливерпуль» – € 714,7 млн. «Тоттенхэм» – € 615 млн. «Челси» – € 545,5 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: