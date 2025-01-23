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«Реал» стал самым высокодоходным клубом по итогам минувшего сезона — Deloitte

«Реал» стал самым высокодоходным клубом по итогам минувшего сезона — Deloitte
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Мадридский «Реал» расположился на первой строчке в рейтинге самых доходных клубов мира по итогам сезона-2023/2024, о чём сообщает аудиторская компания Deloitte. «Сливочные» заработали € 1,046 млрд.

Подчёркивается, что ранее ни один клуб в истории не зарабатывал € 1 млрд и более в течение года.

Топ-10 клубов мира по доходам в минувшем сезоне:

  1. «Реал» Мадрид - € 1,046 млрд.
  2. «Манчестер Сити» – € 837,8 млн.
  3. «ПСЖ» – € 805,9 млн.
  4. «Манчестер Юнайтед» – € 770,6 млн.
  5. «Бавария» – € 765,4 млн.
  6. «Барселона» – € 760,3 млн.
  7. «Арсенал» – € 716,5 млн.
  8. «Ливерпуль» – € 714,7 млн.
  9. «Тоттенхэм» – € 615 млн.
  10. «Челси» – € 545,5 млн.
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