Защитник «Крыльев Советов» Бейл: предложения о продлении контракта мне пока не поступало

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл объяснил, почему всё ещё не продлил контракт с самарским клубом. Трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2025 года.

«Всё дело в том, что после ухода Сергея Корниленко в клубе нет спортивного директора. Сейчас нет конкретного человека, с которым я мог бы это обсудить. И предложения мне пока тоже не поступало», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Напомним, в конце октября 2024 года «Крылья Советов» официально объявили об уходе спортивного директора Сергея Корниленко. О назначении нового спортивного директора не сообщалось.

В нынешнем сезоне Бейл принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.