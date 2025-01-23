Анчелотти заявил, что вылет «Сити» из Лиги чемпионов станет хорошей новостью для него

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему он отреагирует положительно в случае, если «Манчестер Сити» покинет Лигу чемпионов по итогам общего этапа турнира.

– Будет ли для вас хорошей новостью, если «Манчестер Сити» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

– Да, потому что «Манчестер Сити» по-прежнему остаётся для меня одним из кандидатов на то, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов, — приводит слова Анчелотти ESPN.

После семи туров общего этапа турнира «горожане» набрали восемь очков и на текущий момент занимают 25-е место. В дополнительный раунд плей-офф Лиги чемпионов пройдут команды, занявшие места с девятое по 24-е. «Манчестер Сити» покинет соревнование, если не победит «Брюгге» в заключительном, 8-м туре.

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