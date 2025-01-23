Юрий Ковтун: Бителло — сильный футболист, его трудно будет заменить

Бывший защитник московского «Динамо» Юрий Ковтун высказался о ситуации с полузащитником бело-голубых Бителло, который не вернулся в клуб на зимние сборы.

«Ситуация прояснится, когда сам Бителло даст комментарий. Пока мы толком не знаем, что с ним случилось. Руководство и тренерский штаб в курсе ситуации. Может, они уже не надеются на Бителло. Если он решил покинуть клуб, то ничего не поделаешь. Конечно, Бителло – сильный футболист, его трудно будет заменить», – приводит слова Ковтуна Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и бразильский «Ботафого» ведут переговоры о переходе полузащитника. Сумма трансфера может составить € 18 млн + бонусы.

В нынешнем сезоне 25-летний Бителло провёл 21 встречу за «Динамо», забил один гол и сделал 10 результативных передач. За бело-голубых бразилец выступает с сентября 2023-го.