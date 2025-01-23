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«Пари НН» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Ильёй Жигулёвым

«Пари НН» объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Ильёй Жигулёвым
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Полузащитник Илья Жигулёв, защищавший на протяжении двух сезонов цвета «Пари НН», покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Сообщается, что 28-летний футболист находился в последние дни с командой на сборе в Турции.

Жигулёв стал игроком «Пари НН» в сентябре 2022 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах РПЛ и шести играх Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей.

За свою карьеру, помимо команды из Нижнего Новгорода, Илья защищал цвета таких клубов, как «Краснодар», «Ротор», «Урал», «Тосно», а также польского «Заглембе» и молдавского «Милсами».

На данный момент «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков после 18 матчей.

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