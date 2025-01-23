Защитник «Крыльев Советов» Бейл рассказал о желании проехать по Транссибирской магистрали

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, где провёл свой отпуск, и поделился планами о путешествии по Транссибирской магистрали.

— На этот раз поехал в Кюрасао. Это местечко недалеко от Суринама, на берегу Карибского моря, является частью Нидерландской колонии. Там все говорят на моём языке, что намного облегчает все процессы. Плюс гарантирована изумительная погода. На в этот раз выбрал простой отдых — релакс, ничего особенного. Просто лежишь на пляже, потом возвращаешься в свой домик.

— Никогда не хотелось поехать в отпуск по России — Сибирь, Карелия?

— Да, хотели поехать с женой. Но сейчас у нас родился ребёнок, так что всё стало немножечко сложнее. Мы всерьёз думали отправиться по Транссибирской магистрали, доехать из Москвы до другой стороны страны — до Владивостока, например. Очень хочется всё это увидеть, побывать в том же Якутске. Желание остаётся, теперь только нужно найти время, — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

29-летний защитник выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне Бейл принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.