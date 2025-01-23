Александр Шикунов: Селихову уже 30 лет, сидеть в «Спартаке» — неправильно

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о причинах ухода голкипера Александра Селихова из московского «Спартака».

«Спартак» и Селихов приняли решение о расторжении контракта. Что тут сделаешь? Саша не хочет быть вторым номером. Сейчас Селихову нужно определиться с клубом, у него есть два-три варианта. Ему уже 30 лет, поэтому Саше надо играть, а сидеть в «Спартаке» — это не совсем правильно. Возможно, его всё устраивало по условиям и зарплате, но он просто хочет играть. Раньше многое зависело от его игры и Максименко, а сейчас он понял, что у него нет шансов стать первым номером», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». Ранее прошла информация о возможном переходе вратаря в «Ростов».