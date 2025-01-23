«Сити» готовит предложение по Камбьязо в € 65 млн, «Ювентус» запросит € 80 млн — GdS

«Манчестер Сити» готовит предложение по 24-летнему левому защитнику «Ювентуса» Андреа Камбьязо в размере € 65 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб намерен запросить у «горожан» € 80 млн за трансфер хавбека. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» планирует сделать официальное предложение о покупке Камбьязо сегодня, 23 января, или завтра, 24 января.

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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