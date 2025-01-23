Сын Роналду оформил пента-трик в матче за «Аль-Наср» U15

Криштиану Роналду-младший, сын звёздного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отметился впечатляющим достижением в матче за юниорскую команду клуба из Эр-Рияда (не старше 15 лет).

В матче чемпионата Саудовской Аравии U15 с «Аль-Иттихадом» из Джидды, который прошёл сегодня, 23 января, «Аль-Наср» выиграл со счётом 5:4, а 14-летний Криштиану забил все пять мячей своей команды.

Криштиану Роналду-старший выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне 39-летний Роналду провёл за «Аль-Наср» 18 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 15 результативных передач. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».