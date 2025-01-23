Овчинников: в «Зените» убедились, что Артур, Клаудиньо и Вендел не тянут для чемпионства

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о решении санкт-петербургского «Зенита» продать нападающего Артура и полузащитников Клаудиньо и Вендела.

«В «Зените» убедились, что Артур, Клаудиньо и Вендел не тянут для чемпионства. Их отношение чувствуется внутри клуба. Думаю, уход этих футболистов не станет потерей для «Зенита», ведь питерцы заработали хорошие деньги. Если бы они были ценны, их бы не отпустили», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артур перешёл в «Ботафого», Вендел отправится в этот же клуб грядущим летом. Клаудиньо стал игроком катарского «Аль-Садда».

Самые титулованные футбольные клубы России: