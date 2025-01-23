«Барселона» изучает вариант с переносом майского «эль класико» за пределы Испании — SER

«Барселона» рассматривает вариант с переносом матча 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом», который состоится 11 мая, за пределы Испании. Об этом сообщает AS со ссылкой на SER Catalunya.

По информации источника, в каталонском клубе хотят провести эту игру на реконструированном домашнем стадионе «Камп Ноу», однако допускают, что у них не получится этого сделать из-за задержки строительных работ. При этом сине-гранатовые не смогут принять матч на арене «Монжуик», где они выступают на текущий момент, поскольку в мае на нём должна пройти серия музыкальных концертов.

«Барселона» ещё не сообщала об этом плане Ла Лиге и Королевской испанской федерации футбола, так как надеется, что «Камп Ноу» будет достроен. В случае необходимости переноса встречи «Реал» должен дать своё согласие на это.

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