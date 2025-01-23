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Манфред Угальде стал трансферной целью турецкого гранда — Дурсан

Манфред Угальде стал трансферной целью турецкого гранда — Дурсан
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«Галатасарай» проявляет интерес к 22-летнему нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде. Об этом сообщает журналист Каган Дурсан в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, турецкий гранд включил футболиста красно-белых в свой трансферный список, где также находится форвард «Вольфсбурга» Йонас Винд.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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