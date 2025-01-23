Вратарь «Факела» Доровских ушёл в аренду в выступающую во Второй лиге «Калугу»

Голкипер воронежского «Факела» Вячеслав Доровских продолжит карьеру на правах аренды в «Калуге», выступающей в подгруппе «Серебро» дивизиона А Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба «огнеопасных».

Сообщается, что клубы заключили соглашение без права выкупа.

21-летний Доровских имеет опыт выступления в Молодёжной футбольной лиге (22 матча, девять из них – «на ноль») и за «Факел-М» во Втором дивизионе (26 матчей, пять «сухарей»).

По итогам выступлений в подгруппе «Золото» дивизиона А Второй лиги во второй половине 2024 года «Калуга» заняла последнее место, в результате чего переместилась в «Серебро».

«Факел» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей, набрав 14 очков после 18 игр.