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Вратарь «Факела» Доровских ушёл в аренду в выступающую во Второй лиге «Калугу»

Вратарь «Факела» Доровских ушёл в аренду в выступающую во Второй лиге «Калугу»
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Голкипер воронежского «Факела» Вячеслав Доровских продолжит карьеру на правах аренды в «Калуге», выступающей в подгруппе «Серебро» дивизиона А Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба «огнеопасных».

Сообщается, что клубы заключили соглашение без права выкупа.

21-летний Доровских имеет опыт выступления в Молодёжной футбольной лиге (22 матча, девять из них – «на ноль») и за «Факел-М» во Втором дивизионе (26 матчей, пять «сухарей»).

По итогам выступлений в подгруппе «Золото» дивизиона А Второй лиги во второй половине 2024 года «Калуга» заняла последнее место, в результате чего переместилась в «Серебро».

«Факел» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей, набрав 14 очков после 18 игр.

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