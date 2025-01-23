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Манчестер Юнайтед — Рейнджерс: онлайн-трансляция матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 23:00
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Сегодня, 23 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» встретятся с румынским «Стяуа». Игра пройдёт 30 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Рейнджерс» проведёт матч с бельгийским «Юнионом». Встреча состоится 30 января в 23:00 мск.

В минувшем туре соревнования «Манчестер Юнайтед» победил «Викторию Пльзень» со счётом 2:1, а «Рейнджерс» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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