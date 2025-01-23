Гладилин: Зобнин скоро уйдёт из «Спартака» — у него нет места в составе

Известный отечественный тренер Валерий Гладилин считает, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин скоро покинет клуб, так как у футболиста больше нет места в основном составе команды.

«Мне кажется, что Зобнин тоже скоро уйдёт из «Спартака» — у него нет места в составе. Но всё зависит от Романа и руководителей команды, ведь у него действующий контракт с клубом. Сейчас ему сложно пробиться в основной состав. Если его устраивает нынешняя ситуация, то это другой вопрос. Я даже не вижу, как он может попасть в старт — ему уже искали новую позицию, пробову в качестве правого защитника. Неправильно держать опытного футболиста в ротации», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

30-летний Роман Зобнин выступает в «Спартаке» с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» истекает в июне 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 3,5 млн.