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«Динамо» заявило клубам из Бразилии о недопустимости переговоров с Бителло — Ge.Globo

«Динамо» заявило клубам из Бразилии о недопустимости переговоров с Бителло — Ge.Globo
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Московское «Динамо» направило заявление в бразильские клубы с уведомлением о том, что российский клуб не предоставлял разрешение на переговоры с полузащитником Бителло, не прибывшим на зимние сборы бело-голубых. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, в этих заявлениях «Динамо» критикует агента бразильского футболиста Майкела Портела, а также выражает разочарование в связи с неподобающим поведением Бителло.

Подчёркивается, что «Ботафого» сделал уже несколько предложений «Динамо» по трансферу 25-летнего игрока. Московский клуб готов продать Бителло за € 18 млн, однако бразильский клуб не устраивает данная цена.

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