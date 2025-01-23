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Александр Тарханов: ЦСКА стоит поддержать Гуарирапу и дать ему возможность играть

Александр Тарханов: ЦСКА стоит поддержать Гуарирапу и дать ему возможность играть
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Известный российский тренер Александр Тарханов призвал ЦСКА давать больше игрового времени венесуэльскому нападающему Саулю Гуарирапе.

«Мне очень нравится Гуарирапа. Он здорово играл в «Сочи», но ему всего 22 года, поэтому в ЦСКА в основном выходил на замену. Я смотрел все матчи с его участием. Сауль во всех играл старался, но что-то не получалось. Возможно, по молодости у него ещё неустойчивая психология, поэтому ему сложно проявить себя в ЦСКА. Если брать его отрезок в «Сочи», у него отличная скорость и мощь, а также он классно открывается. Наверняка армейцы будут искать футболиста на позицию нападающего. Но мне кажется, что ЦСКА стоит поддержать Гуариарапу и дать ему возможность играть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провёл за ЦСКА во всех турнирах 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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