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Защитник «Зенита» Волков рассказал, когда вернётся на поле после восстановления от травмы

Защитник «Зенита» Волков рассказал, когда вернётся на поле после восстановления от травмы
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Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал о своём состоянии после травмы и назвал примерные сроки возвращения на поле.

— Сергей, 10-й день сборов подходит к концу. Расскажите, пожалуйста, как проходит ваше восстановление. Чем в первую очередь занимаетесь?
— В основном я работаю индивидуально с тренером по физической подготовке. Чаще всего у нас, конечно, зал, но и поле тоже уже подключаем. Сегодня — первое тактическое упражнение.

— Как себя чувствуете? Постепенно приходите в норму?
— Да, чувствую, что колено с каждым днём всё меньше и меньше болит, привыкает к нагрузкам, а мышцы привыкают к газону.

— Что говорят тренеры? Когда вас ждать в общей группе для полноценных тренировок?
— Всё зависит от моего состояния, от того, как я буду себя чувствовать. Если не будет болеть нога и я буду двигаться, как сейчас, то думаю, что в марте буду готов играть, — приводит слова Волкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в сентябре 2024 года защитник получил разрыв передней крестообразной связки колена, а затем перенёс операцию.

22-летний Волков перешёл в «Зенит» из «Краснодара» в середине июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 4,5 млн.

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