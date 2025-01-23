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Александр Селихов выложил архивный ролик, на котором поёт в детстве спартаковские кричалки

Александр Селихов выложил архивный ролик, на котором поёт в детстве спартаковские кричалки
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Голкипер Александр Селихов, который вчера, 22 января, расторг контракт с московским «Спартаком», опубликовал забавное архивное видео в социальных сетях, на котором показал, как поддерживал столичный клуб в детстве.

На видеоролике будущий вратарь в домашней обстановке поёт кричалки в поддержку красно-белых.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) 30-летний Селихов не провёл ни одного матча. На счету голкипера восемь игр в Фонбет Кубке России, три из которых — «на ноль». Он выступал за «Спартак» с сезона-2016/2017.

Подопечные Деяна Станковича занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков за 18 матчей в первой половине сезона РПЛ-2024/2025, закончив её серией из шести побед.

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