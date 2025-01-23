Опубликовано письмо, которое «Динамо» отправило бразильским клубам по ситуации с Бителло

В Сети появилось письмо, направленное московским «Динамо» клубам из Бразилии, в котором бело-голубые призывают их не вести переговоров с полузащитником Бителло, не прибывшим на зимние сборы российской команды.

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«Настоящим письмом мы обращаемся к ситуации с профессиональным футболистом Жоау Паулу де Соузой Маресом (Бителло), гражданином Бразилии, родившимся 07 января 2000 года (далее — Игрок). На текущий момент игрок зарегистрирован в московском «Динамо», однако не присутствовал на первых тренировках нашего клуба в межсезонье и пропал без вести 10 дней назад. Насколько нам известно, игрок остаётся в Бразилии, а агент футболиста мистер Майкел дос Сантос Портела пытается вовлечь другие бразильские клубы в переговоры без какого-либо разрешения со стороны «Динамо».

При этом у футболиста заключён долгосрочный трудовой контракт с нашим клубом на гарантированный срок. Хотя мы и глубоко разочарованы неправомерными действиями со стороны игрока, хотели бы подчеркнуть нашу признательность бразильскому футболу как одному из ключевых мировых рынков. Таким образом, хотим отметить, что любые переговоры, инициированные игроком или мистером Портелой, или другими представителями футболиста, не допускаются «Динамо». В данных обстоятельствах любые подобные переговоры представляют собой побуждение к нарушению трудового договора.

Мы надеемся на ваше понимание в этой ситуации, которую считаем тревожной и оскорбительной для любого футбольного клуба. Также убедительно просим принять данную информацию во внимание», — сказано в письме.

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