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Синицын: в «Зените» должна была произойти смена бразильцев — они играют, скрипя зубами

Синицын: в «Зените» должна была произойти смена бразильцев — они играют, скрипя зубами
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике. Синицын считает, что в «Зените» должна была произойти смена бразильцев, потому что они уже не привнесут ничего нового.

«Что касается трансфера Луиса Энрике в «Зенит», значит, кому-то можно. Если клуб может себе позволить, почему нет? Значит, они считают, что такой переход необходим. По последним результатам «Зенита», в клубе должна была произойти пересменка бразильцев. Они играют матчи, скрипя зубами, и выжали всё, что могли. Они точно не привнесут чего-то нового. Поэтому сейчас «Зенит» тратит неимоверные деньги на футболистов. Мне кажется, что это только первый из трансферов на вход. Самые громкие сделки совершаются на финишной прямой», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Энрике «Зенит» объявил в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В сезоне-2024 вингер провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

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