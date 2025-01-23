Главный тренер «Балтики» Талалаев ответил на вопрос о возможной смене деятельности

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос, какую профессию он бы выбрал, если бы мог на неделю сменить род деятельности.

«Я уже говорил об этом в юности – стал бы дрессировщиком. Непринципиально, кого дрессировать, – может, кошки, может быть, львы», – приводит слова Талалаева Metaratings.

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года. До этого он работал с «Химками», «Ахматом» и московским «Торпедо».

Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 встрече. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.