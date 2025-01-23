Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы с ним списались». Тюкавин — о встрече с Модричем на отдыхе в ОАЭ

«Мы с ним списались». Тюкавин — о встрече с Модричем на отдыхе в ОАЭ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин раскрыл детали своей встречи на отдыхе в Дубае со звёздным полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем.

«Мы с ним списались. Говорю: «Ты приедешь в этом году в этот отель в Дубае?». Он мне ответил: «Да». Я говорю: «Всё, давай увидимся». Мы шли с ресторана, я попросил сфоткаться. Он с нами сфоткался, потом забил сразу же, кстати, первый гол вроде в Кубке», — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе бело-голубых.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Тюкавин сыграл 18 матчей за столичный клуб, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Его команда закончила первую часть сезона на четвёртом месте, набрав 35 очков после 18 игр.

39-летний Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала», а также рекордсменом сборной Хорватии по количеству проведённых встреч.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка прокомментировал состояние Тюкавина, пропустившего начало сборов
Триумф фигуристов и аншлаги на трибунах. Итоги 11 января на Российско-китайских играх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android