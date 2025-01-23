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Колыванов — об уходе Клаудиньо: «Зениту» нужна свежая кровь, бразильцы наелись

Колыванов — об уходе Клаудиньо: «Зениту» нужна свежая кровь, бразильцы наелись
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Бывший футболист сборной России, ныне тренер Игорь Колыванов высказался о покинувшем «Зенит» бразильском полузащитнике Клаудиньо, который продолжит карьеру в «Аль-Садде».

«Не только я отмечаю, что Клаудиньо в этом сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил всего один мяч и отдал пять голевых. Это очень мало для игрока его амплуа. Он был очень ярок, когда только приехал в «Зенит». Но сейчас Клаудиньо устал от российского футбола — у него нет тех горящих глаз, чтобы выходить на поле и быть яркой звездой. Он не показывал ничего выдающегося, чего ждали от него болельщики и клуб.

Наверное, правильно, что «Зениту» нужна свежая кровь, ведь бразильцы наелись, став шесть раз подряд чемпионами. Не каждый умеет справляться с самим собой и выходить на матч с особыми усилиями. Та же ситуация в «Манчестер Сити», где состав совершенно тот же, но просто не идёт», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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