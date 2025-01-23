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«Челси» намерен начать переговоры по Гарначо, «МЮ» оценивает игрока в € 70 млн — Джейкобс

«Челси» планирует начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по переходу крайнего нападающего Алехандро Гарначо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, начальная цена, которую выдвинут «красные дьяволы», — € 70 млн. Подчёркивается, что аргентинский футболист заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Наполи».

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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